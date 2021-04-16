16.04.2021 (14:20)

Разведчики Оперативной группы российских войск в Приднестровье сдали контрольную проверку за зимний период обучения

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) разведчики сдали контрольную проверку за зимний период обучения.

В ходе сдачи проверки военнослужащие преодолели специализированную полосу препятствий, которая включала в себя около 30 элементов: каменные стены, подземные ходы, подвесные мосты, заграждения из колючей проволоки, фрагменты городских сооружений и другие.

При проведении основного этапа проверки разведчики ОГРВ ПРРМ совершили марш протяженностью 15 километров по пересеченной местности, выявили наблюдательные посты условного противника и нанесли их на карту. Также военнослужащие выполнили стрельбы из штатного вооружения по мишеням, имитирующим противника в дневное и ночное время суток.

Военнослужащие ОГРВ ПРРМ сдают контрольную проверку за зимний период обучения в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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