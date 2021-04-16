16.04.2021 (13:38)
Министр обороны России провел переговоры с председателем Правительства национального единства Ливии
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел в Москве переговоры с председателем Правительства национального единства Ливии Абдель Хамидом Дбейбой.
Открывая встречу, глава военного ведомства поздравил Абдель Хамида Дбейбу с избранием на пост председателя Правительства национального единства.
Министр обороны заявил, что усилия России помогли добиться в Ливии политического урегулирования и прекращения боевых действий, Москва рассчитывает на возобновление полномасштабного взаимодействия между военными ведомствами двух стран.
«Уверен, что дружественный России ливийский народ преодолеет многолетний кризис, который возник в результате грубого внешнего вмешательства. С самого начала конфликта Российская Федерация прилагала серьезные усилия для его политического урегулирования и прекращения боевых действий, что было успешно реализовано в рамках инициативы президента России Владимира Владимировича Путина», — сказал Сергей Шойгу.
По словам Министра обороны, отношения между Россией и Ливией имеют большую историю.
«Считаю Ваш визит в Москву первым шагом к восстановлению полномасштабного взаимодействия между военными ведомствами двух стран», — добавил Сергей Шойгу.
Он выразил уверенность, что «сегодняшние переговоры придадут серьезный импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества».
В свою очередь Абдель Хамид Дбейба заявил, что его страна рассчитывает открыть новую страницу отношений с Россией.
«Мы знаем, что Российская Федерация исторически поддерживала ливийский народ, нас связывают очень тесные дружественные связи и взаимное уважение. Мы хотим придать новый импульс нашему сотрудничеству, навести новые мосты между нашими странами», — сказал председатель Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии.
При этом Абдель Хамид Дбейба рассчитывает, что в Ливии будет создан новый экономический климат, в котором Россия будет присутствовать как партнёр и будет оказывать Ливии экономическую поддержку.
«Мы хотим поддержать жизнь в Ливии, поэтому нуждаемся в вашей поддержке», — подчеркнул председатель Правительства национального единства.
Он выразил глубокую признательность Президенту Российской Федерации Владимиру Путину за его поддержку ливийского народа, особенно на первых, самых трудных этапах вооружённого конфликта в его стране.
«Мы благодарим за поддержку в ходе Берлинской и Московской конференций, где была проявлена поддержка со стороны Президента Путина, а это для нас очень ценно», — отметил Абдель Хамид Дбейба.