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16.04.2021 (11:54)

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровье сдали контрольную проверку по физической подготовке

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) сдали контрольную проверку по физической подготовке за зимний период обучения 2021 учебного года.

Военнослужащие ОГРВ ПРРМ были проверены по основным физическим качествам: на быстроту (ловкость) в беге на 60 и 100 метров, а также в челночном беге 10 по 10 метров, на силу в подтягивании на перекладине, сгибании и разгибании рук в упоре лёжа, в жиме штанги весом в 70 килограммов, в толчке двух гирь весом по 24 килограмма и на выносливость в беге на 1 и 5 километра. Кроме того, отрабатывались упражнения по военно-прикладным навыкам: метание гранат, совершение марш-броска в полной экипировке и преодоление полосы препятствий.

Нормы физической нагрузки определялись в соответствии с возрастной группой и категорией сдающего, чем старше человек – тем больше упражнений для выбора.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Спорт , Приднестровье
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