16.04.2021 (11:05)

Экипаж ракетного корабля «Дагестан» КФл в ходе зачётного тактического учения выполнит пуски ракет комплекса «Калибр-НК»

Тактическая группа кораблей Каспийской флотилии в составе ракетного корабля «Дагестан», малого ракетного корабля «Углич», малого артиллерийского корабля «Волгодонск» и «Астрахань» с приданными судами обеспечения вышла в море для проведения зачётного тактического учения.

Данное учение является плановым мероприятием, которым завершается боевая подготовка корабельных соединений флотилии в зимнем периоде обучения.

Экипаж ракетного корабля «Дагестан» выполнит комплекс артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям, артиллерийские расчёты зенитно-артиллерийского комплекса «Палаш» проведут подготовительные и зачётные стрельбы по плавающим минам на дистанции двух кабельтовых (около 400 метров). Корабельный боевой расчет электронным пуском ракет «Калибр-НК» поразит надводный корабль условного противника.

Одним из эпизодов учения станет ведение учебного боя ракетных кораблей с надводными кораблями условного противника с участием авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Экипажи кораблей «Дагестан» и «Углич» также отработают задачи противовоздушной обороны с применением комплексов радиоэлектронной борьбы.

Помимо выполнения боевых упражнений экипажи кораблей потренируются в приёме материальных запасов и пополнении запасов топлива на ходу от судов обеспечения.

Всего в морских полигонах выполняют учебно-боевые задачи экипажи более 10 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Каспийской флотилии.

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