16.04.2021 (11:25)

Морпехи Каспийской флотилии уничтожили полевой лагерь условного НВФ в ночных условиях с помощью БЛА

В ходе контрольной проверки за зимний период обучения военнослужащие десантно-штурмовых подразделений морской пехоты Каспийской флотилии отработали в ночных условиях тактические действия по обнаружению и уничтожению полевого лагеря условного незаконного вооруженного формирования (НВФ) с применением беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

В ходе выполнения огневых задач на одном из полигонов округа военнослужащие с применением штатного стрелкового вооружения поразили мишени, имитирующие живую силу противника.

Огневую поддержку подразделениям морской пехоты оказали экипажи бронетранспортёров БТР-82А, уничтожившие цели, обозначающие легкобронированную технику, минометные расчеты, гранатометчиков и фортификационные сооружения, в том числе командный пункт.

Также военнослужащие организовали взаимодействие между подразделениями, ведение оборонительных действий в составе мобильных штурмовых групп, провели визуальную разведку с использованием современных станций и комплексов БЛА «Орлан-10» и «Элерон-3».

Всего к сдаче контрольной проверки привлечено порядка 1,5 тыс. военнослужащих Каспийской флотилии, задействовано свыше 200 единиц военной и специальной техники.

Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период обучения проводится по утвержденному плану подготовки войск на 2021 год под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова. К ней привлечены войска всех объединений округа, в том числе Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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