16.04.2021 (10:39)

Военнослужащие российской военной базы ЮВО в Абхазии оценены в метании боевых гранат РГД-5

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии выполнили нормативы по метанию боевых ручных осколочных гранат дистанционного действия РГД-5 на полигонах Цабал, Нагвалоу, Гудаута, а также Молькино Краснодарского края.

Военнослужащие ЮВО на специально оборудованных мишенных позициях поразили цели, имитирующие группу условного противника. Метание РГД-5 проводилось на дальности 25 м одной гранатой из окопов и укрытий.

Для получения оценки «отлично» военнослужащие должны были попасть в центральную часть мишеней и поразить минимум две фигуры.

Перед занятиями все военнослужащие изучили боевые свойства гранат, требования безопасности и правила обращения с боеприпасами, а также освоили приемы броска на занятиях по тактической и физической подготовке.

Все мероприятия по метанию боевых гранат военнослужащими военной базы ЮВО выполнялись при строгом соблюдении требований безопасности. Всего в ходе контрольных мероприятий было использовано более 5 тыс. гранат.

Справочно:

Ручная граната дистанционная (модификация – 5) РГД-5 предназначена для поражения личного состава противника фугасным действием взрывчатки и осколками, формирующимися при разрушении металлической оболочки. Метание гранаты осуществляется из различных положений при действиях в пешем порядке и на бронетранспортере (автомобиле). Цели граната достигает за счёт броска рукой. Дистанционного действия – означает, что граната взорвётся через определённое время (3,2-4,2 секунды) после того, как её выпустят, независимо от иных условий. Осколки гранаты имеют небольшую массу и летят на меньшую дальность, чем возможная дальность броска.

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