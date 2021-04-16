16.04.2021 (08:14)

Участники выставки перспективных технологий «День инноваций Воздушно-десантных войск» возложили цветы к бюсту генерала армии В.Ф. Маргелова

Участники выставки перспективных технологий «День инноваций Воздушно-десантных войск» возложили цветы к бюсту генерала армии В.Ф. Маргелова в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

В мероприятии принял участие заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по миротворческим операциям и коллективным силам оперативного реагирования (КСОР) генерал-лейтенант Андрей Холзаков, командование Воздушно-десантных войск, представители органов военного управления Минобороны России, дирекция заводов-изготовителей и конструкторских бюро, принимающих участие в выставке, военнослужащие ВДВ и курсанты прославленного училища.

В проведении тематической выставки технологий и разработок в интересах Воздушно-десантных войск, которая проходит 15-16 апреля с.г., принимает участие порядка 80 предприятий оборонно-промышленного комплекса, профильных предприятий промышленности и конструкторских бюро, научно-исследовательских организаций о органов военного управления Минобороны России, которые представили более 400 образцов, технологий, инновационных решений и экспонатов.

Порядка 45 организаций демонстрируют свою продукцию на выставочной площадке впервые.

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