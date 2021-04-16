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16.04.2021 (07:45)

Подразделения связи ВВО в Хабаровске проверены комиссией Генштаба ВС РФ

В Хабаровске подразделения войск связи Восточного военного округа приняли участие в проверке  войск ВВО комиссией Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

В ходе мероприятия связисты отработали задачи по организации связи с воинскими частями и подразделениями других видов и родов войск, а также в короткие сроки организовали передачу команд управления по проводным и беспроводным линиям связи.

Военнослужащие в составе расчетов совершили марш в колонне  по установленному маршруту, преодолели зараженный участок местности в средствах индивидуальной защиты. По прибытию в назначенный район провели комплекс мероприятий по развертыванию и маскировке военной техники. Кроме того, выполнили прокладку кабельных линий связи и подготовили аппаратуру для передачи сигналов боевого управления.

Отдельным элементом проверки стало отражение нападения на колонну военной техники условных диверсионных групп условного противника.

Всего в мероприятии приняли участие порядка 500 военнослужащих войск связи ВВО,  и было задействовано более 50 единиц специальной и военной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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