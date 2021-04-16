16.04.2021 (07:30)

Экипажи Ми-24 и Ми-8АМТШ ВВО в Забайкалье выполнили учебно-тренировочные полеты в ночное время

Летчики авиационного полка Восточного военного округа (ВВО) выполнили учебно-тренировочные полеты на ударных вертолетах Ми-24 и транспортно-штурмовых вертолетах Ми-8АМТШ в тёмное время суток в Забайкальском крае.

В ходе учебно-тренировочных полетов экипажи выполнили поиск и уничтожение наземных целей условного противника.

Кроме того, экипажи совершенствовали пилотирование по заданному маршруту с разведкой различных объектов, действия в составе боевых звеньев при совместном маневрировании и заходе на цель в соответствии с правилами полетов по приборам и визуального ориентирования в тёмное время суток.

Авиационный полк, дислоцированный в Забайкальском крае, входит в состав армии ВВС ПВО Восточного военного округа. На вооружении находятся многоцелевые вертолеты Ми-8АМТШ, предназначенные для транспортировки груза, личного состава и огневой поддержки с воздуха, а также ударные вертолеты Ми-24, которые применяются для уничтожения живой силы, бронетехники и огневых точек противника.

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