16.04.2021 (07:15)

В Забайкалье расчеты соединения противовоздушной обороны ВВО отразили массированный авиационный удар условного противника

В Забайкальском крае с военнослужащими соединения противовоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО) в рамках контрольной проверки войск состоялась комплексная практическая тренировка по отражению массированного авиационного удара условного противника.

В ходе учений расчеты радиолокационных станций, стационарных и полевых командных пунктов осуществили обнаружение, распознавание и сопровождение воздушных целей «противника» на расстоянии несколько сотен километров.

Затем цели были взяты на сопровождение расчетами ЗРК С-300, которые выполнили захват и «уничтожение» средств воздушного нападения, проведя учебные (электронные) пуски.

В мероприятии приняли участие более 500 военнослужащих и задействовано около 50 единиц военной и специальной техники.

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