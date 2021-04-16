16.04.2021 (07:15)
В Забайкалье расчеты соединения противовоздушной обороны ВВО отразили массированный авиационный удар условного противника
В Забайкальском крае с военнослужащими соединения противовоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО) в рамках контрольной проверки войск состоялась комплексная практическая тренировка по отражению массированного авиационного удара условного противника.
В ходе учений расчеты радиолокационных станций, стационарных и полевых командных пунктов осуществили обнаружение, распознавание и сопровождение воздушных целей «противника» на расстоянии несколько сотен километров.
Затем цели были взяты на сопровождение расчетами ЗРК С-300, которые выполнили захват и «уничтожение» средств воздушного нападения, проведя учебные (электронные) пуски.
В мероприятии приняли участие более 500 военнослужащих и задействовано около 50 единиц военной и специальной техники.