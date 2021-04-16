Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.04.2021 (07:15)

В Забайкалье расчеты соединения противовоздушной обороны ВВО отразили массированный авиационный удар условного противника

В Забайкальском крае с военнослужащими соединения противовоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО) в рамках контрольной проверки войск состоялась комплексная практическая тренировка по отражению массированного авиационного удара условного противника.

В ходе учений расчеты радиолокационных станций, стационарных и полевых командных пунктов осуществили обнаружение, распознавание и сопровождение воздушных целей «противника» на расстоянии несколько сотен километров.

Затем цели  были взяты на сопровождение расчетами ЗРК С-300, которые выполнили захват и «уничтожение» средств воздушного нападения, проведя учебные (электронные) пуски.

В мероприятии приняли участие более 500 военнослужащих и задействовано около 50 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Более 5 тысяч военнослужащих ВВО в Бурятии завершают сдачу контрольной проверки по итогам зимнего периода обучения
В соединении связи Амурского общевойскового объединения ВВО прошла командно-штабная тренировка
На Сахалине стартовали сводные тренировки парадных расчётов ВВО в ходе подготовки к Параду Победы
Первый эшелон с военными строителями-железнодорожниками ВВО из города Свободного Амурской области прибыл на станцию назначения

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false