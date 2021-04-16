16.04.2021 (07:00)

Более 5 тысяч военнослужащих ВВО в Бурятии завершают сдачу контрольной проверки по итогам зимнего периода обучения

В соединениях и воинских частях общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, завершается сдача контрольной проверки за зимний период обучения. В мероприятии задействовано свыше 5 тысяч военнослужащих, и около 600 единиц вооружения и военной техники.

Военнослужащие мотострелковых, танковых, артиллерийских, инженерных и других подразделений выполняют упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения и стрелкового оружия, сдают нормативы по специальной, тактической, технической, инженерной подготовке, а также по радиационной, химической, биологической защите и вождению военной техники.

Специальная комиссия Генерального штаба Вооруженных Сил России в самом начале контрольной проверки проверила боеготовность соединений и воинских частей общевойсковой армии ВВО. В ходе работы комиссии по учебной тревоге было поднято ракетное соединение на оперативно-тактических ракетных комплексах «Искандер-М».

Личный состав совершил марши на штатной технике в указанные районы и выполнил учебные (электронные) пуски ракет.

Также в ходе мероприятий оценивалось умение принимать нестандартные решения, применять опыт современных вооруженных конфликтов, организовывать межвидовое взаимодействие на тактическом уровне.

Подразделения получили высокие оценки и отмечены в лучшую сторону представителями главного военного ведомства.

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