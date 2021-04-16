16.04.2021 (06:45)

Более 4,5 тысяч военнослужащих ВВО примут участие в проведении праздничных мероприятий, посвященных Великой Победе

Большой вклад в организацию и подготовку праздничных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Великой Победы, внесут военнослужащие соединений и воинских частей общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия.

Так, на площади Советов города Улан-Удэ 9 мая в 10:00 с участием военнослужащих ВВО состоится военный парад, посвященный 76-й годовщине Победы советских войск в Великой Отечественной войне. В свою очередь в Кяхте военнослужащие мотострелкового соединения проведут торжественное шествие в составе парадных расчетов.

На территории мемориала Победы в Улан-Удэ и на центральной площади города Кяхта военнослужащие организуют показ перспективных образцов вооружения и военной техники.

Почетные караулы и салютные группы соединений и воинских частей ВВО примут активное участие в проведении торжественных митингов у бюстов Героев Советского Союза Г.А. Гармаева, Ж.Е. Тудаева, у мемориальной доски Героя Советского Союза П.Т. Харитонова, у памятника воинам танкистам, у мемориала Победы.

Сводные оркестры ансамбль песни и пляски объединения «Селенга» осуществят музыкальное сопровождение развлекательных мероприятий, выступят на импровизированных концертных площадках с исполнением песен военных лет в районах города.

Подразделения материально-технического обеспечения в дни празднования Дня Победы проведут акцию «Солдатская каша», в ходе которой в нескольких местах города Улан-Удэ и Кяхта военнослужащие угостят горожан гречневой кашей и горячим чаем.

Всего в организации подготовки и проведении праздничных мероприятий будет задействовано более 4,5 тысяч военнослужащих общевойсковой армии ВВО.

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