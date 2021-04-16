16.04.2021 (06:30)

В соединении связи Амурского общевойскового объединения ВВО прошла командно-штабная тренировка

В рамках контрольной проверки за зимний период обучения, под руководством комиссии Начальника Генерального штаба, в соединении связи Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), была проведена командно-штабная тренировка (КШТ).

При получении учебного сигнала подразделения соединения связи совершили марш в составе колонн в указанные районы, развернули полевые пункты управления, оборудовали палаточные лагеря.

В ходе тренировки военнослужащие соединения связи всех уровней показали на практике свою способность к своевременному принятию решений в быстро меняющейся тактической обстановке.

Для организации связи с вышестоящими штабами была построена высокоскоростная, защищенная сеть связи с применением современных аппаратных связи, аппаратных комплекса «Редут».

В ходе тренировки отрабатывались вопросы управления подразделениями и функционирования сети связи в условиях активного противодействия систем радиоэлектронного борьбы (РЭБ) условного противника. Также были отработаны вопросы вывода узлов связи и командных пунктов соединения из-под удара условного противника.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице