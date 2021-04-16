16.04.2021 (06:15)

На Сахалине стартовали сводные тренировки парадных расчётов ВВО в ходе подготовки к Параду Победы

Военнослужащие армейского корпуса Восточного Военного округа (ВВО) на Сахалине провели первую совместную тренировку парадных расчётов в составе Южно-Сахалинского гарнизона.

В парадном строю задействованы знамённая группа и парадные расчеты, в состав которых входят военнослужащие соединений и воинских частей армейского корпуса ВВО дислоцированного на Сахалине.

В настоящее время военнослужащие отрабатывают строевые приёмы, исполнение победной песни, прохождение тожественным маршем и синхронность движений в составе парадной коробки.

Кроме тренировок в составе гарнизона, которые проводятся не менее 3-х раз в неделю на строевом плацу мотострелкового соединения, личный состав ежедневно оттачивает мастерство строевой выучки в своих воинских частях.

Всего в параде, посвящённом 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Сахалине, примет участие около тысячи человек, в том числе военнослужащие армейского корпуса ВВО, воспитанники кадетского корпуса, участники Всероссийского движения «Юнармия» и представители других силовых ведомств Сахалинской области.

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