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16.04.2021 (06:00)

Первый эшелон с военными строителями-железнодорожниками ВВО из города Свободного Амурской области прибыл на станцию назначения

Первый эшелон с военными строителями-железнодорожниками Восточного военного округа (ВВО), из города Свободного Амурской области, прибыл на станцию назначения Верхнезейск, для реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

По прибытию железнодорожного состава на станцию, администрацией поселка Верхнезейского была организована торжественная встреча.  По древней славянской традиции,  гостей, встречали с хлебом и солью. С поздравительным словом перед воинами-строителями выступили глава Зейского района Дмитрий Василенко и глава администрации поселка Вехнезейского Анастасия Кравчук, после чего прибывшим гостям творческие коллективы и артисты поселка представили свои художественные номера. По окончании торжественных мероприятий, воинский эшелон убыл к месту выгрузки.

В течение суток военным железнодорожникам ВВО предстоит развернуть модульный полевой лагерь и все элементы жизнеобеспечения. По прибытию остальных эшелонов со строительной техникой, военнослужащие приступят к выполнению основных строительных работ. До конца 2021 года строителям предстоит оборудовать железнодорожные насыпи, для строительства второй железнодорожной ветки, общим объемом около 600 тысяч кубических метров и уложить около 20 километров железнодорожных путей. Общая протяженность реконструируемого участка  составляет около 100 километров.

 Для участия в реконструкции БАМ будет задействовано около 400 военнослужащих и 200 единиц техники различного назначения. 

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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