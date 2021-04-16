16.04.2021 (05:45)

В воздушной части парада Победы во Владивостоке будет задействованы 23 летательных аппарата морской авиации ТОФ и армии ВВС и ПВО Восточного военного округа

9 мая в воздушной части парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне во Владивостоке примет участие 23 летательных аппарата морской авиации Тихоокеанского флота и армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Морскую авиацию Тихоокеанского флота на параде представят 13 самолётов и вертолётов. Пролёт над городом в составе пар осуществят дальние противолодочные самолёты Ту-142 и самолёты Ил-38. Также в параде задействуют самолёты Ту-134, Ан-140, Ан-26 и Ил-22, вертолёт Ми-8 и пару палубных вертолётов Ка-27 в противолодочном и спасательном вариантах.

Армия ВВС и ПВО Восточного военного округа для воздушного парада подготовит 4 высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, 4 многоцелевых сверхманевренных истребителя поколения 4++ Су-35С и два разведывательно-ударных вертолёта Ка-52 «Аллигатор».

Пролёт авиации будет осуществляться по ранее согласованному маршруту - параллельно улице Светланской, на высотах от 300 до 500 метров.

В течение следующей недели летчики морской авиации ТОФ и армейской авиации ВВО проведут раздельные тренировки в близи аэродромов базирования. Совместные тренировки над Владивостоком и акваторией Амурского залива планируется начать после 26 апреля.

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