16.04.2021 (05:33)

Спасательное судно ТОФ «Игорь Белоусов» в заливе Петра Великого обеспечило погружения водолазов на глубины до 30 метров

Экипаж спасательного судна Тихоокеанского флота «Игорь Белоусов» обеспечил выполнение практических водолазных спусков специалистов поисково-спасательного отряда главной базы ТОФ на глубины до 30 метров.

В заливе Петра Великого на специальных макетах спасатели совершенствовали навыки проведения подводной сварки и резки металла, а также тренировались вести работы на подводном трубопроводе высокого давления.

В свою очередь, экипаж судна отработал действия по подаче воздуха водолазам, обеспечивал освещение участка дна учебного полигона с использованием подводных прожекторов. Для оценки качества выполнения учебных задач использовались нашлемные камеры водолазов и телеуправляемый подводный аппарат.

К участию в тренировке привлекалось 7 водолазных специалистов поисково-спасательного отряда.

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