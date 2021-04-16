16.04.2021 (01:36)

В Мурманской области состоялись выпускные экзамены механиков-водителей бронетехники – будущих воинов-североморцев

В ходе весеннего призыва в ВС РФ, проводимого в Мурманской области, в отделении ДОСААФ в г. Апатиты состоялись выпускные экзамены по специальности «механик-водитель многоцелевого транспортера легкого бронированного (МТ-ЛБ)».

Знания, умения и навыки будущих военных водителей оценивала экзаменационная комиссия из представителей штаба Северного флота, 254-й военной автомобильной инспекции Северного флота, военного комиссара городов Кировск и Апатиты Мурманской области, а также начальника и преподавателей Апатитской технической школы ДОСААФ.

Курсанты из числа допризывной молодежи, изъявившие желание приобрести специальность «механик-водитель МТ-ЛБ» успешно сдали внутренний теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения и практический экзамен по вождению МТ-ЛБ на автодроме.

В ближайшее время подготовленные механики-водители пройдут призывные комиссии в военкоматах по месту жительства и будут призваны на Северный флот, где их распределят в соединения и части сухопутных и береговых войск, на вооружении которых стоят гусеничные бронетранспортёры.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице