16.04.2021 (00:30)

В Смоленске курсанты Военной академии войсковой противовоздушной обороны имени Маршала Советского Союза А.М.Василевского провели очередную патриотическую акцию «Парад для одного ветерана»

В Смоленске курсанты Военной академии войсковой противовоздушной обороны имени Маршала Советского Союза А.М.Василевского провели очередную патриотическую акцию «Парад для одного ветерана».

Мероприятие было приуроченную к 100-летию со дня рождения участника Великой Отечественной войны Федора Ивановича Русакова.

У дома ветерана, в его честь, военный оркестр академии исполнил музыкальные композиции времен Великой Отечественной войны. Личный состав роты почетного караула академии прошел торжественным маршем.

В праздничном мероприятии также приняли участие руководство Смоленской области, воспитанники Смоленского фельдмаршала Кутузова кадетского корпуса и участники Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия».

Федор Иванович награжден орденами Отечественной войны I и II степени, Красной звезды. После окончания войны более 30 лет прослужил в органах Госбезопасности

В марте 1943 года его направили на учебу в 1-е Саратовское танковое училище. Меньше чем через год младший лейтенант Федор Русаков в составе 3-го Белорусского фронта 215 танкового полка принимал участие в боях за Восточную Пруссию, далее были 1-й Украинский фронт и Висло-Одерская операция. Участвовал в освобождении Праги в 1945 году.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице