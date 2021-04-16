16.04.2021 (00:00)

На сайте Минобороны России опубликован мультимедийный раздел, основанный на документах из фондов ЦАМО РФ, о наличии в польском городе Тшчанка, на месте снесенного мемориала, советского воинского захоронения

На интернет-портале Минобороны России опубликован специальный мультимедийный раздел «Преступное беспамятство: что стирают из истории поляки», основанный на документах из фондов Центрального архива военного ведомства. Архивные материалы подтверждают наличие в польском городе Тшчанка, на месте снесенного мемориала, советского воинского братского захоронения, как и сам факт официальной передачи мемориала местным властям. Также опубликованные документы свидетельствуют о кровопролитных боях за город и окрестности в январе 1945 года, о подвигах героев — бойцов и командиров Красной Армии, погибших здесь.

В 2017 году администрация польского города Тшчанка варварским образом, в нарушение юридических норм и международных договоренностей, снесла мемориал, сооруженный после окончания Второй мировой войны над братской могилой воинов-танкистов Красной Армии, павших при освобождении этого города от фашистских оккупантов.

В 1945 году в польском городке Тшчанка (нем. — Шенланке) по инициативе первого военного коменданта города майора Б. Рубцова на месте братского захоронения воинов Красной Армии, погибших при освобождении города и окрестностей в зимних боях, был воздвигнут памятник-мавзолей. Открытие его состоялось в сентябре 1945 года с официальной передачей польской администрации города возведенного мемориала. При чем в его состав, кроме собственно места захоронения и памятника-танка, вошла окрестная территория, превращенная в освещаемый парк со скамейками, детской песочницей и бассейном с фонтаном.

Под мемориалом были захоронены останки 56 советских солдат и офицеров, погибших при освобождении этих земель. Имена 16 из них установлены. До настоящего времени найдены потомки троих героев.

В начале сентября 2017 года польская администрация города вычеркнула этот мавзолей из списка военных захоронений, посчитав, что останков советских солдат в этом месте нет. С того времени российской стороной и частью местной общественности ведутся судебные тяжбы с администрацией г. Тшчанки о законности её варварских действий.

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Открывают раздел страницы карточки-паспорта воинского захоронения (№ 2/32/11) на территории польского города Тшчанка, подписанного в 2012 году представителем Министерства обороны Российской Федерации и польского Совета охраны памяти борьбы и мученичестве, шефствующего над захоронением. На страницах паспорта — подробные данные о братском захоронении советских военнослужащих в Тшчанке с перечнем имен, которые удалось установить, с детальным описанием мемориала и картой-схемой его расположения.

В описании братской могилы сказано, что она «выполнена в виде архитектурной композиции из 12 круглых бетонных колонн, расположенных на ступенчатом гранитном постаменте, на которых установлена трехгранная крыша. На фасаде крыши изображение серпа и молота и надпись на русском языке: «Вечная слава героям, павшим в боях с немецкими захватчиками за свободу и независимость нашей Родины!». Об эстетической красоте мемориала и прилегающей территории можно судить по приведенному в паспорте фотоизображению и словам: «На могиле высажены трава, кусты и деревья».

В паспорте, кроме того, сказано, что «инвентаризация и паспортизация захоронения проведены в мае 2011 г.».

Здесь же опубликованы на польском языке страницы описи воинского захоронения в Тшчанке красноармейцев, погибших «в польской местности», в которых также приведен список установленных имен погибших военнослужащих.

Масштаб и монументальность этого мемориального комплекса подтверждаются подробной план-схемой: по фронтону он достигал 70, а в глубину превышал 93 метра!

Как видно из опубликованных документов, территория мемориала представляла собой отнюдь не залитую бетоном могилу с памятником. Её архитектор создал в разрушенном войной городе наполненный зеленью, облагороженный городской парк.

Последующие документы раздела рассказывают о кровопролитных боях стремительно наступающих войск Красной Армии с ожесточенно обороняющимися частями вермахта, развернувшихся здесь зимой 1945 года.

Город Шенланке (прежнее немецкое название польского города Тшчанка) был освобожден войсками 1-го Белорусского фронта под командованием Маршала Советского Союза Георгия Жукова 28 января 1945 года в ходе Варшавско-Познанской фронтовой наступательной операции — составной части масштабной Висло-Одерской стратегической наступательной операции четырех советских фронтов. Город являлся хорошо укрепленным опорным пунктом и был частью гитлеровского так называемого «померанского вала» — глубокоэшелонированного оборонительного рубежа, состоящего из долговременных огневых точек, расположенных по высоким холмам, покрытым лесными массивами. Этот рубеж был призван остановить наступление советских войск перед германскими территориями. Но 28 января неудержимо наступающие части 2-й гвардейской танковой армии разрушили эту очередную «надежду Гитлера»: пресловутый «померанский вал» гвардейцы-танкисты прорвали сходу в районе Шенланке…

Согласно сведениям из журнала боевых действий 2-й гвардейской танковой армии, ее подразделения мгновенным броском захватили переправу через реку Нетце и выдвинулись в направлении Шенланке. Огромное значение этого города в проводимой операции подтверждается следующей записью из журнала: «2 гв. ТА (…) 27 января 1945 года продолжает развивать наступление в направлении Шенланке, Шлоппе, Берлинхен, Бервальде с задачей к исходу 30 января 1945 глда главными силами выйти на реку Одер и захватить переправы на западному берегу…».

Описание обстановки за 28 января ясно указывает на то, что танкисты вынуждены были воевать в условиях плотной городской застройки: «Противник в районе Шенланке небольшими группами в течение всего дня оказывал упорное сопротивление, главным образом из каменных зданий».

Важно отметить, что, исходя из записи этого же журнала, 12-й гвардейский танковый корпус, входивший в состав армии, в период с августа по декабрь 1944 года находился в оперативном подчинении 8-й гвардейской армии под командованием героя Сталинградской битвы генерал-полковника Василия Чуйкова. Гвардейцы-чуйковцы, прошедшие «сталинградскую школу» жестоких городских боев, передали свой боевой опыт бойцам и командирам 12-го танкового.

В опубликованном журнале боевых действий 47-й гвардейской танковой бригады описаны ожесточенные бои за город и потери наступающих советских войск. К примеру, двумя батальонами бригада ворвалась в Шенланке и в районе церквей была встречена сильным огнем фаустпатронов. Только за день городских боев 20 гвардейцев погибли, 30 получили ранения; в ходе боев было потеряно 10 танков. Танкисты в этих боях уничтожили 6 орудий, 9 бронетранспортеров, 5 автомашин, 17 гранатометчиков, вооруженных фаустпатронами, и до двух рот солдат и офицеров противника.

По данным журнала к вечеру 28 января гвардейцы 47-й танковой поставленную боевую задачу выполнили: город Шенланке был освобожден.

Значительная часть опубликованных на интернет-портале военного ведомства документов посвящена героизму, мужеству и самоотверженности бойцов и офицеров Красной Армии, героически сражавшихся в боях за этот польский город и окрестности.

В посмертном представлении к ордену Отечественной войны II степени на командира танка гвардии лейтенанта Леонида Шеера указано, что экипаж танкиста-гвардейца, «следуя с танком в замыкании бригады на протяжении боев от реки Висла до города Шенланке обеспечивал охрану тылов бригады и своевременность доставки боеприпасов и ГСМ боевым машинам. <…> 28 января 1945 года, попав с тылами бригады в сложную боевую обстановку, тов. Шеер? рискуя жизнью, под огнем противника лично руководил эвакуацией с поля боя подбитых колесных машин. Выполняя это ответственное задание, тов. Шеер погиб».

Из других документов посетители раздела узнают о заряжающем танка 1-го танкового батальона 50-й гвардейской танковой Уманьской бригады гвардии старшем сержанте Кали Беляеве, который также был удостоен ордена Отечественной войны II степени. Находясь в разведке в составе экипажа гвардии лейтенанта Массаева, он уничтожил два танка противника и подавил огонь артбатареи. «Будучи раненым, он продолжил заряжать пушку, обеспечив тем самым успех экипажа. Лично им в том бою уничтожено 30 немецких фаустомётчиков», — значится в наградном листе. До этих боёв он уже был дважды ранен: один раз в 1942 году и один — в 1943 году. Согласно списку безвозвратных потерь сержантского и рядового состава 50-й гвардейской танковой бригады гвардии старший сержант Кали Беляев 27 января пропал без вести в бою за город.

Среди погибших в боях за Шенланке значится и младший механик-водитель танка гвардии сержант Федор Володин. В посмертном представлении танкиста к ордену Отечественной войны II степени указано, что он, будучи начальником радиостанции батальона, принимал все возможные меры для обеспечения бесперебойной связи. В момент, когда радиостанция была разбита, продолжил участие в бою на месте радиста-пулеметчика. «Экипаж, в котором сражался тов. Володин, многократно ходил в атаки и уничтожил большое количество немцев», — значится в наградном листе гвардейца. И дальше: «В бою под Шенланке тов. Володин погиб смертью храбрых, проявив при этом геройство и мужество».

Интересны примеры мужества и героических действий в боях гвардии старшего сержанта Петра Князева, описанные в опубликованном наградном листе. Будучи поваром танкового батальона, он, «следуя с кухней за боевыми порядками <…> не раз с винтовкой в руках ходил отражать атаку автоматчиков противника». При этом повар-гвардеец уничтожил до 20 автоматчиков и двух взял в плен. Не забывал Князев и о своей непосредственной работе: «личный состав обеспечивал горячей пищей, лично сам доставлял боевым танкам горячую пищу».

Завершает раздел донесение коменданта города Шенланке от 3 марта 1945 года, в котором описываются обнаруженные здесь советским войсками три фашистских концентрационных лагеря: «один для советских граждан, один для военнопленных русских солдат и офицеров и один для военнопленных других государств».

В лагере для мирных граждан в сырых и холодных дощатых бараках содержалось до 1300 человек, в том числе женщины и дети. Пища узников «состояла исключительно из овощей: брюква, морковь, капуста, свекла. Суп варили один раз в неделю. Качество пищи — плохое. Хлеба выдавалось по 200 граммов на взрослого и 100 граммов на ребенка».

В лагере русских военнопленных за колючей проволокой на площадке 200 на 200 метров в пяти маленьких бараках содержалось до 100 человек. При чем, как свидетельствует донесение, «при входе наших танков в город, военнопленные перебили охрану, а сами вступили в действующие части».

Иностранные военнопленные содержались в других условиях. В донесении значится, что этот лагерь «колючей проволокой не ограждался», заключенные размещались в одном большом доме с решетками на окнах. В этом лагере-доме «содержалось 44 француза и 6 бельгийцев, которые имели свободное хождение по городу без охраны, некоторые из них работали в частных сапожных мастерских и погрузках».

Архивные документы, вошедшие в экспозицию мультимедийного проекта, рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению Президента Российской Федерации.



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