16.04.2021 (00:30)

В рамках контрольной проверки экипажи стратегических ракетоносцев отработали ночные полеты с дозаправкой в воздухе



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В рамках контрольной проверки экипажи стратегических ракетоносцев отработали ночные полеты с дозаправкой в воздухе

В Амурской области в авиационном полку дальней авиации в ходе контрольных занятий экипажи стратегических ракетоносцев отработали полеты ночью в условиях ограниченной видимости с выполнением дозаправки топливом в воздухе, а также воздушное патрулирование в заданном районе.

Дозаправка проходила на высоте более 5400 метров и на скорости свыше 550 километров в час.

Помимо этого военнослужащими отработаны нормативы по обеспечению безопасности полетов. Во время отработки задач проверялись как теоретические, так и практические навыки личного состава полка.

При выполнении полетов оценивались умения командиров экипажей рассчитывать длину разбега и скорость отрыва воздушного судна от взлетно-посадочной полосы с учетом метеоусловий, знание расположения препятствий по курсу взлета.

Помимо этого проверялось умение летчиков ориентироваться в светлое и темное время суток на авиационном аэродроме и вблизи него при заходе на посадку.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице