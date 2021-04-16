16.04.2021 (00:30)
В рамках контрольной проверки экипажи стратегических ракетоносцев отработали ночные полеты с дозаправкой в воздухе
В Амурской области в авиационном полку дальней авиации в ходе контрольных занятий экипажи стратегических ракетоносцев отработали полеты ночью в условиях ограниченной видимости с выполнением дозаправки топливом в воздухе, а также воздушное патрулирование в заданном районе.
Дозаправка проходила на высоте более 5400 метров и на скорости свыше 550 километров в час.
Помимо этого военнослужащими отработаны нормативы по обеспечению безопасности полетов. Во время отработки задач проверялись как теоретические, так и практические навыки личного состава полка.
При выполнении полетов оценивались умения командиров экипажей рассчитывать длину разбега и скорость отрыва воздушного судна от взлетно-посадочной полосы с учетом метеоусловий, знание расположения препятствий по курсу взлета.
Помимо этого проверялось умение летчиков ориентироваться в светлое и темное время суток на авиационном аэродроме и вблизи него при заходе на посадку.