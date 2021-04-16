16.04.2021 (05:20)

Курсанты центра снайпинга сдают контрольную проверку в Ленинградской области

Курсанты центра снайпинга Западного военного округа в ходе контрольных занятий на полигоне в Ленинградской области отработали поражение целей на дальностях до 1300 метров. На учебных полях военнослужащие выполнили нормативы по занятию необорудованной позиции для стрельбы, определению исходных данных для выстрела, маскировке в различных условиях местности. При выполнении упражнений стрельб снайперы вели огонь из крупнокалиберных винтовок АСВК Корд, 7,62 мм винтовок СВ-98, бесшумных ВСС.

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