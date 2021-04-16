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16.04.2021 (05:10)

Российские штурмовики Су-25 из Киргизии переброшены в Таджикистан на учение

Звено самолетов Су-25 СМ переброшено с аэродрома российской военной базы в Киргизии на аэродром Гиссар в Таджикистане для участия в совместном тактическом учении.

Российские штурмовики обеспечат поддержку с воздуха совместной группировке войск. В ходе практических действий экипажи Су-25 СМ выполнят задачи по поиску замаскированных баз условного противника, нанесут ракетно-бомбовые удары по мишеням, а также отработают приемы выхода из-под ударов переносных зенитных ракетных комплексов противника.

К учению, которое проводится под руководством командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина привлекается более 3,5 тыс. военнослужащих подразделений 201-ой военной базы и вооруженных сил Республики Таджикистан.

Всего от российской стороны к учению привлечено около 2,5 тыс. военнослужащих 201-й военной базы, задействовано до 400 единиц вооружения военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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