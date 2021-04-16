16.04.2021 (05:05)

В Таджикистане российские военнослужащие совершили марш в районы проведения совместного учения

Подразделения 201-й российской военной базы в составе механизированных колонн прибыли из Душанбе на полигоны Харб-Майдон, Самбули и Момирак, преодолев в общей сложности свыше 400 километров.

В ходе марша военнослужащими были отработаны вводные по отражению нападения условного противника, вопросы жизнеобеспечения на привалах и ориентирования в незнакомом районе при поддержке армейской авиации. По прибытии в район проведения учения подразделения приступили к развертыванию пунктов управления, их инженерному оборудованию, а также маскировке вооружения и военной техники.

Совместное учение подразделений российской военной базы и вооруженных сил Республики Таджикистан состоится в соответствии в период с 19 по 23 апреля 2021 год под руководством командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина.

От российского контингента к учению будет привлечено около 2,5 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 350 единиц вооружения военной и специальной техники, в том числе ударные и военно-транспортные вертолеты Ми-24, Ми-8 МТВ5-1, танки Т-72, модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, бронетранспортеры БТР-82А, БТР-80, артиллерийские системы залпового огня «Град», «Ураган», самоходные артиллерийские гаубицы «Гвоздика», «Акация», комплексы с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10», «Гранат», «Леер».

Также к маневрам будут привлечены экипажи оперативно-тактической авиации самолетов Су-25 российской авиационной базы Кант, дислоцированной в Киргизии.

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