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16.04.2021 (05:00)

Разведчики ЦВО провели комплексные учения в Сибири

Военнослужащие разведывательных подразделений общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) в рамках итоговой проверки за зимний период обучения провели комплексные учения на полигонах «Юргинский», «Алейский», «Кара-Хаак».

В рамках учений военнослужащие совершили многокилометровые марши в назначенные районы, провели разведывательные мероприятия на заданных участках местности, устроили засады на передовые силы условного противника, а также выполнили уничтожение бронетехники и живой силы «противника». Маневры отрабатывались в полной боевой экипировке с использованием современных средств разведки «Фара», «Соболятник».

 В ходе учения особое внимание уделялось скрытному передвижению и тактической маскировке военнослужащих, а также отработке контрзасадных маневров при внезапном нападении условного противника.

На завершающем этапе учений военнослужащие разведывательных подразделений выполнили контрольные стрельбы из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов.

В учениях было задействовано более 500 военнослужащих и около 50 единиц военной и специальной техники.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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