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15.04.2021 (23:03)

В Астраханской области команда Западного военного округа вышла в лидеры по итогу первого дня конкурса «Ключи от неба-2021»

В Астраханской области на полигоне Ашулук проходит всеармейский этап конкурса по полевой выучке среди специалистов зенитных ракетных войск ВС РФ, в котором принимают участие боевые расчёты Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа.

В первый день конкурса боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», С-300 ПМ2 и ЗРПК «Панцирь-С» в торжественной обстановке были представлены судейской комиссии, которую возглавляет начальник зенитных ракетных войск ВКС РФ генерал-майор Сергей Бабаков, сданы зачеты по требованиям безопасности и зачеты по специальным дисциплинам.

Кроме того, расчеты стартовых батарей С-400 «Триумф» сдали нормативы по заряжанию пусковых установок зенитными управляемыми ракетами, а экипажи зрпк «Панцирь-С» нормативы по сборке и разборке 30-мм зенитных автоматов.

Во всеармейском этапе конкурса принимают участие 6 команд от объединений ВВС и ПВО военных округов России, всего более 250 военнослужащих

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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