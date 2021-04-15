15.04.2021 (22:59)

Четвертый практический курс по отохирургии и слуховой имплантации прошел в Военно-медицинской академии

С 7 по 9 апреля состоялся четвертый Санкт-Петербургский практический курс по отохирургии и слуховой имплантации, который третий год подряд проводится кафедрами оториноларингологии и оперативной хирургии Военно-медицинской академии. По словам организаторов курса, кроме увеличения числа участников мастер-класса, из года в год корректируется программа, становится больше оперативных вмешательств, а интенсивная работа в операционных залах с рабочими местами, оснащёнными эндоскопическими стойками, силовым и навигационным оборудованием, позволяет каждому обучающемуся отработать различные хирургические техники. На курсе было представлено специальное оборудование трехмерной визуализации для микрохирургии и открытой хирургии, на котором была проведена расширенная диссекция височной кости. Между тем, как отметил заместитель начальника кафедры отоларингологии Военно-медицинской академии полковник медицинской службы Андрей Голованов, 3D-визуализация — это параллельно развивающаяся технология наряду с микроскопией и внешней визуализацией. На сегодняшний день это дополнительный инструмент в руках хирурга, и главным образом она востребована в лапароскопических операциях полостной хирургии. Эндоскопические инструменты лор-хирургов намного тоньше и технология 3D-визуализации в носовой и ушной хирургии крайне ограничена. Однако эти технологии хорошо зарекомендовали себя именно в обучении, когда большое число слушателей может видеть объемную картину происходящего на хирургическом поле, не находясь непосредственно в операционной.

Подобные обучающие мероприятия еще несколько лет назад требовали огромных усилий в организации. Сейчас же они становятся обычным рутинным делом, а возможности кафедры, чье оборудование считается одним из лучших не только у нас в стране, но и в Европе, позволяют проводить практические курсы по различным специальностям самого разного уровня. С начала года на кафедре проведено уже более 10 мастер-классов.

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