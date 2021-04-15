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15.04.2021 (22:29)

Свыше 2 тыс. военнослужащих ЗВО провели боевые стрельбы в рамках контрольной поверки в Московской и Нижегородской областях

Свыше 2 тыс. военнослужащих мотострелковых подразделений гвардейской танковой армии Западного военного округа, усиленных бронегруппами, выполнили боевые стрельбы в Московской и Нижегородской областях в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

Подразделения на технике совершили марши в районы проведения учения, отработали развёртывание командных пунктов и обеспечение непрерывной связи для управления подчинённым личным составом в бою.

На основных этапах учения мотострелки отработали задачи по ведению боевых действий в обороне и наступлении с выполнением стрельб из стрелкового оружия, гранатомётов, вооружения бронетранспортёров БТР-82А, БТР-80, боевых машин пехоты БМП-2, БМП-3 и танков Т-72Б3, Т- 80БВМ.

В ходе отработки тактических приемов ночью военнослужащие применяли современные ночные прицелы и приборы ночного видения. На полигонах «Мулино», «Головеньки», «Алабино» было подготовлено более 5 тыс. мишеней, имитирующих командные пункты, бронетехнику, огневые средства и живую силу противника.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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