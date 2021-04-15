15.04.2021 (22:22)

Современные и перспективные боевые машины пехоты примут участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая

Три типа боевых машин пехоты примут участие в военном Параде в Москве, посвящённом 76-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Современную линейку представят БМП-3 с комплексом дополнительной защиты и БМП-2 с боевым отделением «Бережок».

Перспективный образец будет представлен машинами с необитаемыми боевыми модулями. По Красной площади пройдут и БМП «Курганец-25» с БМ «Эпоха».

Всего в военном параде будут задействованы более 190 единиц вооружения и военной техники.

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