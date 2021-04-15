15.04.2021 (22:18)

В ВА РХБЗ прошел учебно-методический сбор с директорами средних общеобразовательных школ г. Кострома и Костромской области

На базе Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко прошел учебно-методический сбор с директорами средних общеобразовательных школ г. Костромы и Костромской области.

В мероприятии приняли участие командование вуза, военный комиссар и начальник департамента образования Костромской области, начальник комитета международной политики и спорта, начальник территориального штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», другие патриотические клубы и организации области.

Всего присутствовало более 280 директоров и заместителей директоров по воспитательной работе школ г. Костромы и Костромской области.

Директорам представили лучших участников Юнармейского движения школы №23, рассказали про историю создания движения Юнармия, цели движения, ее структуру. Было рассказано о совместных мероприятиях, проводимых в Военной академии с Всероссийским детским-юношеским военно-патриотическим общественным движением «Юнармия» за последние 1,5 года. Обсудили вопросы, требующие решения по дальнейшему перспективному развитию движения «Юнармии» в г. Костроме и Костромской области. Показали профориентационные ролики о поступлении в Военную академию.

После проведения лекций для участников сбора была проведена экскурсия по Военной академии, в ходе которой участники посетили экспозицию музея, огнеметно-тренажерный комплекс, лаборатории и учебные аудитории, библиотеку и места проживания курсантов посмотрев их быт.

По итогам сбора было принято решение о создании в каждой школе Юнармейского отряда.

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