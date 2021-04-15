15.04.2021 (22:11)
Военнослужащие дальней авиации отработали задачи по разминированию района в ходе контрольной проверки
В рамках контрольных занятий за зимний период обучения военнослужащие Энгельсского соединения дальней авиации выполнили задачи по разминированию заданного района.
В Энгельсском соединении дальней авиации военнослужащие инженерно-саперного подразделения авиационного полка провели разминирование заданного района, в рамках контрольных занятий за зимний период обучения.
Оценивались теоретические знания по определению типа и классификации мин и практические навыки по инженерной разведки местности и уничтожению опасных находок при помощи накладного заряда.
Особое внимание было уделено обнаружению взрывоопасных предметов с помощью индукционного минного искателя переносного, возможности которого позволяют обнаруживать взрывные устройства на дальности около 1 метра, как в грунте, так и в различных конструкциях.
На заключительном этапе военнослужащие выполнили упражнения по вождению специальной и автомобильной техникой.