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15.04.2021 (22:11)

Военнослужащие дальней авиации отработали задачи по разминированию района в ходе контрольной проверки

В рамках контрольных занятий за зимний период обучения военнослужащие Энгельсского соединения дальней авиации выполнили задачи по разминированию заданного района.

В Энгельсском соединении дальней авиации военнослужащие инженерно-саперного подразделения авиационного полка провели разминирование заданного района, в рамках контрольных занятий за зимний период обучения.

Оценивались теоретические знания по определению типа и классификации мин и практические навыки по инженерной разведки местности и уничтожению опасных находок при помощи накладного заряда.

Особое внимание было уделено обнаружению взрывоопасных предметов с помощью индукционного минного искателя переносного, возможности которого позволяют обнаруживать взрывные устройства на дальности около 1 метра, как в грунте, так и в различных конструкциях.

На заключительном этапе военнослужащие выполнили упражнения по вождению специальной и автомобильной техникой.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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