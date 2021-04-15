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15.04.2021 (21:57)

В Нижегородской области более 1,2 тыс. военнослужащих ЗВО приняли участие в первой тренировке Парада Победы

В Нижегородской области состоялась первая тренировка Парада Победы в ознаменование 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В тренировке приняли участие более 1,2 тыс. военнослужащих Западного военного округа и других силовых ведомств региона, а также кадет и юнармейцев.

В ходе тренировки парадные расчёты отработали сценарий проведения парада, строевые приёмы с оружием, равнение в колоннах и шеренгах, соблюдение интервалов и дистанций, торжественный марш в музыкальном сопровождении военного оркестра.

В торжественном марше 9 мая примут участие парадные расчеты от дислоцированных в Нижегородском гарнизоне соединений и воинских частей гвардейской танковой армии ЗВО, в том числе от разведывательной, артиллерийской, танковой бригад и соединения материально-технического обеспечения.

Один из парадных расчетов будет в военной форме и с вооружением времён Великой Отечественной войны.

В Параде также примут участие экипажи танков Т-72Б3, боевых машины пехоты БМП-2, бронированных автомобилей повышенной проходимости «Рысь», «Тигр», «Тайфун», расчеты самоходных артиллерийских гаубиц «Мста-С» и образцов исторической военной техники. В этом году в Нижнем Новгороде впервые пройдет Парад Победы  и праздничный салют, после присвоения городу звания «Город трудовой доблести».

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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