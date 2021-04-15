15.04.2021 (20:58)

Руководство ЦСКА приняли участие в заседании президентов спортивных комитетов CISM

Сегодня в онлайн формате прошло заседание президентов спортивных комитетов Международного совета военного спорта (CISM).

Заседание, прошедшее в онлайн формате в целях предотвращением распространения коронавирусной инфекции, стало первым в 2021 году. В числе президентов спортивных комитетов CISM участниками совещания стали начальник ЦСКА, президент спортивного комитета CISM по скалолазанию полковник Артем Громов и заместитель начальника клуба (по спортивной работе), представитель спортивного комитета CISM по легкой атлетике полковник Олег Пархоменко, а также заместитель начальника команды – старший тренер спортивной команды (по скалолазанию) ЦСКА, член спортивного комитета CISM по скалолазанию Дмитрий Бычков.

С приветственным словом к участникам заседания обратился президент CISM полковник Эрве Пиччирилло (Французская Республика) и Генеральный секретарь CISM полковник Дорах Мамби Коита (Республика Гвинея).

В ходе заседания рассмотрен ряд вопросов, касающихся развития Международного совета военного спорта и организации спортивных мероприятий в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации в мире. Важным вопросом на повестке для стала и подготовка к проведению VIII летних Всемирных военных игр, а также планирование календаря спортивных мероприятий CISM на 2021-2022 гг.

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