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15.04.2021 (19:49)

В РВСН проходит второй этап конкурса на лучшее подразделение РХБ защиты

С 12 по 23 апреля 2021 года в Ракетных войсках стратегического назначения проходит очередной этап на лучшее подразделение радиационной, химической и биологической защиты, а также на лучший расчет специальной обработки в рамках подготовки к Всеармейским конкурсам «Безопасная среда» и «Специальный район».

В соревнованиях подразделения конкурсантов выполнят более 20 нормативов по вождению на машинах химической разведки (РХМ-6), огневой подготовке, а так же по РХБ защите.

По итогам второго этапа конкурса в ракетных объединениях РВСН, победившие расчеты получат право побороться за звание лучшего расчета РВСН и получат право выступать во Всеармейском этапе соревнований «Безопасная среда» и «Специальный район».

Во втором этапе принимает участие более 75 военнослужащих и 18 единиц техники.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
РВСН
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