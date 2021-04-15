15.04.2021 (19:49)
В РВСН проходит второй этап конкурса на лучшее подразделение РХБ защиты
С 12 по 23 апреля 2021 года в Ракетных войсках стратегического назначения проходит очередной этап на лучшее подразделение радиационной, химической и биологической защиты, а также на лучший расчет специальной обработки в рамках подготовки к Всеармейским конкурсам «Безопасная среда» и «Специальный район».
В соревнованиях подразделения конкурсантов выполнят более 20 нормативов по вождению на машинах химической разведки (РХМ-6), огневой подготовке, а так же по РХБ защите.
По итогам второго этапа конкурса в ракетных объединениях РВСН, победившие расчеты получат право побороться за звание лучшего расчета РВСН и получат право выступать во Всеармейском этапе соревнований «Безопасная среда» и «Специальный район».
Во втором этапе принимает участие более 75 военнослужащих и 18 единиц техники.