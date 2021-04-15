15.04.2021 (19:30)

На базе Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища открылась выставка перспективных технологий «День инноваций ВДВ»

Сегодня на базе Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова (РВВДКУ) состоялось открытие тематической выставки технологий и разработок «День инноваций Воздушно-десантных войск».

Поприветствовал участников выставочной и научно-деловой программы и открыл «День инноваций ВДА» заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по миротворческим операциям и Коллективным силам оперативного реагирования генерал-лейтенант Андрей Холзаков.

«Сегодня на территории прославленного Рязанского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова открывается выставка. Цель проведения этого мероприятия — создание условий для развития и внедрения инновационной продукции в интересах Воздушно-десантных войск», — подчеркнул в своем выступлении генерал-лейтенант Андрей Холзаков.

В проведении тематической выставки технологий и разработок в интересах ВДВ, которая пройдет 15-16 апреля, принимает участие порядка 80 предприятий оборонно-промышленного комплекса, профильных предприятий промышленности и конструкторских бюро, научно-исследовательских организаций органов военного управления Минобороны России, которые представили более 400 образцов, технологий, инновационных решений и экспонатов. Порядка 45 организаций продемонстрируют свою продукцию на выставочной площадке впервые.

В первый день работы выставки с участием командования Воздушно-десантных войск, органов военного управления Минобороны России, представителей заводов-изготовителей и конструкторских бюро, военнослужащих ВДВ и курсантов РВВДКУ прошла презентация и осмотр экспозиции, представленной в восьми тематических кластерах, посвященных развитию воздушно-десантной техники и воздушно-десантной подготовке, инженерному обеспечению, водолазной и специальной подготовке, вооружению, военной и специальной технике для ВДВ, технологий двойного назначения, средств связи и АСУ, средств экипировки и бронезащиты, средств маскировки, развитию беспилотной авиации.

Во второй день (16 апреля) пройдут мероприятия научно-деловой программы, в рамках которой состоятся две научно-практических конференции, посвященные развитию техники, вооружения и перспективам развития средств десантирования, а также порядка десяти круглых столов и научно-практических семинаров.

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