15.04.2021 (19:23)

Курсанты филиала Военной академии МТО в Омске приняли участие в Международной образовательной акции «Тотальный диктант»

В Омске прошел Тотальный диктант — ежегодная просветительская международная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих, призванная пробудить интерес к родному языку и развить культуру грамотного письма.

Одной из площадок организации диктанта стал филиал Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрулёва. В акции приняли участие 290 человек — как российских курсантов, так и представителей иностранных государств. Такого рода мероприятия уже не в первый раз проводятся в учебном заведении, с каждым годом привлекая всё большее количество желающих.

Задания диктанта были получены от организаторов непосредственно перед написанием в запечатанных пакетах, что обеспечило максимально честную организацию диктанта. Что примечательно, все они участники написали свои работы с минимальным количеством ошибок и тем самым показали высокий уровень владения русским языком.

Проведение такого рода мероприятий, направленно на выявление общей грамотности военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации и является неотъемлемой частью показателя культурного уровня армии, некоторым образом влияющего и на обороноспособность государства.

В общей сложности в акции приняло участие 76 стран. Все участники в одно и то же время писали один текст, сформированный по произведению писателя Дмитрия Глуховского, оказавшийся, по мнению профессионалов, очень трудным пунктуационно на слух и чуть более легким при написании.

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