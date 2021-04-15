15.04.2021 (19:14)

Командующий Балтийским флотом открыл выставку Русского географического общества в Калининграде

В Доме офицеров Балтийского флота в Калининграде состоялась торжественная церемония открытия передвижной выставочной экспозиции Русского географического общества (РГО).

В мероприятии приняли участие представители командования Балтийского флота и РГО, военнослужащие, а также представители ветеранских и общественных организаций.

Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов по видео-конферен-цсвязи поздравил всех с этим знаковым для флота культурно-историческим событием и дал старт работе выставки.

Перерезав традиционную красную ленточку начальник штаба – первый заместитель командующего Балтийским флотом вице-адмирал Сергей Липилин принял участие в первой ознакомительной экскурсии по экспозициям выставки.

Её экспозиции содержат документы и артефакты о вкладе представителей РГО в изучение европейской части России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, полярных территорий и других регионов нашей страны, а также о выдающихся исследователях, которые собрали уникальные картографические, геологические и ботанические коллекции.

В классические выставочные формы здесь гармонично вплетены интерактивные элементы, где можно на компьютерных мониторах одним прикосновением вникнуть в историю выставочных сюжетов и послушать звуки, сопровождающие события, виртуально прикоснуться к историческим документам и многое другое.

Один из разделов экспозиции посвящён маякам Балтийского моря, здесь представлены самые известные маяки, в их числе старейший российский маяк «Толбухин», построенный по указу Петра I еще в 1719 году.

Особое место на выставке занимает мультимедийный павильон о бронекатере БК-31, а также поднятые специалистами Центра подводных исследований РГО со дна Финского залива артефакты времен Первой мировой и Великой Отечественной войн.

Часть выставочных материалов посвящена жёнам советских полководцев и военачальников и называется «Хранившие семейное тепло». В её основу легли ранее не экспонировавшиеся фотографии из семейных и личных архивов, а также ряд воспоминаний о суровых годах войны и некоторые малоизвестные биографические материалы.

Экспозиции выставки можно будет свободно посетить жителям и гостям Калининграда с учетом противоэпидемиологических требований, введённых в области.

В Калининград экспонаты выставки были перевезены из Санкт-Петербурга. После столицы Янтарного края передвижная выставка посетит еще более 20 городов России.

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