15.04.2021 (18:59)

В регионах дислокации ЦВО пройдет девять информационных акций, посвященных Дню Победы

Девять патриотических информационных акций, посвященных 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в регионах дислокации Центрального военного округа (ЦВО), а также на военных базах в Киргизии и Таджикистане. Акции стартовали сегодня и продлятся до 9 мая. Об этом сообщил заместитель командующего войсками ЦВО по военно-политической работе генерал-майор Рустам Миннекаев.

«В рамках подготовки к празднованию 76-летия Победы в Великой Отечественной войне проводим девять патриотических информационных акций с привлечением военнослужащих военного округа и членов их семей, двух тысяч юнармейских отрядов и 17военных учебных заведений», — сказал генерал-майор Рустам Миннекаев. Он пояснил, что к акциям также привлечены сотрудники военных комиссариатов и органы местного самоуправления.

Принять участие в акциях «Стена памяти», «Почта Победы», «Диктант Победы», «Знамя Победы», «Чистая память», «Фронтовой портрет — судьба солдата» и «Память нашей Победы» может любой желающий. Одними из самых зрелищных мероприятий станут акции «Эх, путь-дорожка фронтовая…» и «Фронтовая концертная бригада», в ходе которых концертные группы военнослужащих на автомобилях с логотипами Дня Победы проедут по населенным пунктам регионов дислокации военного округа, исполняя песни военных лет, посещая мемориалы и памятники Великой Отечественной войны

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