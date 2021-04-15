15.04.2021 (18:34)

Юнармия представила ролик об обороне Севастополя

Участники движения «Юнармия» предлагают отправиться на виртуальную экскурсию, в ходе которой рассказывается об обороне Севастополя в годы Великой Отечественной войны. Сюжет подготовлен в рамках Всероссийского литературного конкурса «Два капитана», который Главный штаб движения проводит совместно с издательством «Детская литература» при поддержке музейного комплекса «Дорога памяти. 1418 шагов к Победе».

«Сегодня я узнал о храбрости и стойкости моряков. Наступление на Севастополь началось еще в июне 1941 года. Противник пытался заминировать выходы из бухт акватории города. Но противовоздушная оборона военно-морской базы и кораблей отбили налет. Город штурмовали несколько раз, но на защиту своего края встали не только войска Красной Армии, но и жители города!» — говорит Егор Шихарев, чей голос звучит за кадром.

7 июня 1942 года начался третий штурм Севастополя. Противник нанес удар по северу города. Командиры и матросы пытались сдержать натиск врага, но силы были не равны. 250 дней и ночей продолжалась вторая оборона Севастополя. Город превратился в руины. К маю 1944 года население города уменьшилось до 3 тыс. жителей. Потери Красной Армии составили свыше 150 тыс. человек. Севастополь освободили в ходе Крымской наступательной операции, которая проводилась 8 апреля – 12 мая 1944 года.

Ролик заставляет задуматься о том, что такое храбрость…

«Юнармейцы в рамках проекта «Два капитана» сняли уже четыре ролика — о защитниках Брестской крепости, о подвиге партизан и тружениках тыла, а также о блокаде Ленинграда. Сейчас они представили короткометражку про оборону Севастополя. Участники движения интересуются историей Отечества. Темы, затронутые в сюжетах, стали основой для литературных произведений и иллюстраций, которые мы ждали на конкурс. В этом году он посвящен 80-летию героических битв и сражений в Великой Отечественной войне. Сердца юнармейцев трогают драматические истории людей, переживших страшные годы, а подвиги солдат их вдохновляют!», — пояснил начальник Главного штаба Юнармии трехкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, серебряный призёр Олимпийских игр Никита Нагорный.

Прием творческих работ на конкурс «Два капитана» уже завершен. Произведения и иллюстрации оправились на суд жюри. До конца апреля специальная комиссия определит призеров в трех номинациях «Лучший рассказ», «Лучшее поэтическое произведение» и «Лучшая иллюстрация». 19 апреля начнется онлайн голосование, в результате которого выяснится, кто получит приз зрительских симпатий.

Лучших авторов наградят 1 июня в Москве в рамках Международного дня защиты детей. Работы победителей будут опубликованы на официальных сайтах ВВПОД Юнармия и издательства «Детская литература».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице