16.04.2021 (03:00)

Российские военные врачи оказали квалифицированную медицинскую помощь жителям труднодоступных районов Нагорного Карабаха

Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха.

В населенном пункте Сардарашен Аскеранского района Нагорного Карабаха, расположенном в горной местности, офицерами Центра гуманитарного реагирования был развернут полевой пункт для оказания квалифицированной медицинской помощи жителям поселка, беженцам и вынужденным переселенцам.

«Сегодня мы оказываем помощь жителям горного населенного пункта Сардарашен в формате гуманитарно-медицинского рейда. Эта миссия необычная – мы привезли сюда медиков», - сообщил заместитель командующего российским миротворческим контингентом по миротворческой деятельности генерал-майор Сергей Жмурин. «Они представлены терапевтом, хирургом, офтальмологом. Самое главное – то, что мы привезли сюда полевую стоматологическую установку и постараемся оказать необходимую помощь всем обратившимся» - добавил он.

В ходе приема населения, проводившегося на базе развернутого медицинского пневматического модуля, врачами медицинского отряда специального назначения была оказана квалифицированная медицинская помощь более чем 50 жителям поселка.

Помимо этого военнослужащими Центра гуманитарного реагирования была организована передача нуждающимся около 1500 килограмм гуманитарной помощи, переданной в Нагорный Карабах российскими общественными и благотворительными организациями. Многодетным семьям, вынужденным переселенцам и беженцам российскими миротворцами были переданы продуктовые наборы, медицинские препараты и предметы первой необходимости.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября с.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.



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