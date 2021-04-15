15.04.2021 (18:49)

Военнослужащие арктической мотострелковой бригады выполнили более 50 учебно-боевых задач на полигонах в Ленобласти

В Ленинградской области на территории полигона общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) военнослужащие мотострелковой Печенгской арктической бригады Северного флота и отдельной Севастопольской гвардейской бригады ЗВО выполнили более 50 учебно-боевых задач в рамках двустороннего тактического учения.

В ходе основного этапа учения военнослужащие отработали оборонительные и наступательные действия друг против друга, применяя тактику современного общевойскового боя. Военнослужащие отработали вопросы занятия опорных пунктов, противодействия диверсионно-разведывательным группам и беспилотным летательным аппаратам. Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, все действия выполнялись в зоне активного радиоэлектронного подавления

Кроме того, командирами противоборствующих сторон были отработаны задачи по совершенствованию практических навыков в непрерывном управлении действиями подчиненных подразделений в бою, при отражении атак условного противника.

Учение продлится до конца недели. К мероприятию привлечено около тысячи военнослужащих, более 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки Т-72Б3, 122-мм самоходные гаубицы «Гвоздика», боевые машины пехоты БМП-2, 120-мм минометы 2Б-11, а также комплексы беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», боевые вертолеты КА-52 и истребители СУ-35.

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