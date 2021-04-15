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15.04.2021 (18:20)

В Центральный военный округ поступило 55 тыс. доз российской вакцины «Гам-КОВИД-Вак» против коронавирусной инфекции

В Центральном военном округе (ЦВО) приступили к вакцинации пятой партией отечественного препарата «Гам-КОВИД-вак» («Спутник V»). Накануне в войска округа поступило 55 тыс. доз вакцины против коронавирусной инфекции.

Препарат был доставлен в регионы Урала, Сибири и Поволжья. Вакцинация проходит исключительно добровольно на основании письменного согласия военнослужащих. Перед вакцинацией проводится углубленный медицинский осмотр с термометрией и тестированием на наличие антител. После ввода препарата в течение получаса все военнослужащие находятся под контролем врачей.

Новобранцы весеннего призыва, которые по каким-либо причинам не прошли вакцинацию, могут при желании сделать это в воинских частях. Сегодня состоялась первая отправка призывников в Вооруженные Силы РФ со сборных пунктов военных комиссариатов Кемеровской и Новосибирской областей. Всего из регионов дислокации ЦВО весной будет призвано более 52 тыс. человек.

Справочно:

ЦВО дислоцирован на территории 29 субъектов России Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , COVID-19
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