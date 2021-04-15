15.04.2021 (18:10)

Российские штурмовики Су-25 из Киргизии переброшены в Таджикистан на учение

Звено штурмовиков Су-25СМ переброшено с аэродрома российской военной базы в Киргизии на аэродром Гиссар в Таджикистане для участия в совместном тактическом учении.

Российские самолеты обеспечат поддержку с воздуха совместной группировки войск. В ходе практических действий экипажи Су-25СМ выполнят задачи по поиску замаскированных баз условного противника, нанесут ракетно-бомбовые удары по мишеням, а также отработают приемы выхода из-под ударов переносных зенитных ракетных комплексов противника.

К учению, которое проводится под руководством командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина, привлекается более 3,5 тыс. военнослужащих подразделений 201-й военной базы и Вооруженных сил Республики Таджикистан.

Всего от российской стороны к учению привлечено около 2,5 тыс. военнослужащих, задействовано до 400 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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