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15.04.2021 (18:38)

В Нижегородской области с военнослужащими ЗВО проведена ночная тренировка третьему этапу конкурса «Мастера артиллерийского огня»

На полигоне Мулино в Нижегородской области с минометчиками гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) в рамках лагерного сбора с артиллеристами танкового объединения проведена тренировка к конкурсу «Мастера артиллерийского огня» в ночное время суток.

Военнослужащие выполнили боевые стрельбы 120-мм минометов «Сани» на расстояния от 1000 до 2500 метров. Миномётным расчетам давалось шесть осветительных и три осколочных мины для попадания в мишень. При наведении минометов расчет командовал на открытие огня осветительной миной и при слабой освещенности производил наводку. Каждый расчет выполнил боевую стрельбу из гранатометов РПГ-7В, автоматов АК-74М и продемонстрировал навыки управления автомобилями «Урал» в экстремальных условиях. Более 70% артиллеристов поразили мишени с первой попытки.

Всего в тренировке было задействовано более 100 военнослужащих и около 30 единиц вооружения, военной и специальной техники танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Артиллерия , Западный военный округ
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