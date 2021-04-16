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16.04.2021 (03:00)

Многокилометровый марш в сложных погодных условиях преодолели военнослужащие семи стран – участники международного этапа конкурса «Саянский марш»

Участники международного этапа конкурса «Саянский марш» в сложных погодных условиях преодолели 25 километров трассы в первый день соревнований в горах Западного Саяна Красноярского края.

В первый день соревнований военнослужащие семи стран выполнили шесть специальных задач: поиск пострадавшего в лавине, передвижение на лыжах в связках, стрельба в составе отделения, спуск по закрепленной веревке и подъем пострадавшего по склону. На протяжении всей дистанции участникам приходилось противостоять непогоде - порывам ветра и обильному снегопаду, которые усложняли выполнение специальных задач и передвижение по маршруту.

По итогам первого дня соревнований с небольшим отрывом лидирует команда России, на втором месте команда Китая и на третьем команда Узбекистана.

Конкурс, который стартовал 14 апреля 2021 года и завершиться торжественным закрытием 17 апреля, проходит на базе учебного Центра военно-спортивной подготовки «Ергаки» в рамках Армейских международных игр - 2021.

В состязаниях принимают участие сборные команды из России, Китая, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Абхазии, Южной Осетии, а также женская сборная команда Минобороны России.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
АрМИ , Центральный военный округ
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