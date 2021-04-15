15.04.2021 (18:00)

Более 2 тыс. мишеней будет установлено на месте проведения совместного учения в Таджикистане

Российские военнослужащие установят более 2 тыс. мишеней для проведения совместного учения, которое состоится в период с 19 по 23 апреля сразу на трёх полигонах в Таджикистане.

На полигонах Харб-Майдон, Момирак и Самбули в ходе основного этапа учения будут применяться новые мишени, имитирующие танки, ударные дроны, бронеавтомобили, боевые машины пехоты, а также долговременные огневые точки в горах.

Для штурмовой и армейской авиации будут использовать площадные цели, обозначающие базовый лагерь боевиков, схроны, колонны техники на марше, скопления живой силы условного противника.

Все мишени будут замаскированы под цвет местности и делиться на «свои» и «чужие». Управление мишенями будет осуществляться как в автоматическом, так и в ручном режимах.

От российской стороны к учению будет привлечено около 2,5 тыс. военнослужащих 201-й военной базы, задействовано до 400 единиц вооружения военной и специальной техники, в том числе штурмовики Су-25СМ, ударные вертолеты Ми-24, военно-транспортные Ми-8, танки Т-72, модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, бронетранспортеры БТР-82А, реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган», артиллерийские установки «Гвоздика», «Акация». Разведку целей и корректировку огня обеспечит группировка беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», «Гранат» и «Леер».

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