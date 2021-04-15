15.04.2021 (18:28)

В Аэроклубе ЦСКА в Самаре прошла экскурсия для будущих авиаторов

Для студентов Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения им. Д.И. Козлова провели экскурсию на аэродроме «Кряж» самарского филиала ЦСКА.

Об истории аэродрома ребятам рассказал Заслуженный тренер России, тренер сборной команды России по вертолетному спорту, начальник Аэроклуба самарского филиала ЦСКА полковник запаса Алексей Храменков.

Экскурсия началась с посещения небольшой экспозиции, где собраны уникальные документы и фотографии самых ярких эпизодов истории аэроклуба. Здесь студенты узнали о том, как аэродром использовался в годы Великой Отечественной войны и как он связан с покорением космоса. Для большинства стало открытием, что в разное время на аэродроме Кряж побывали шесть космонавтов и площадка серьезно готовилась к встрече первого космонавта СССР и мира Юрия Гагарина.

Узнали гости и о том, чем живет Аэроклуб сегодня и как развивается вертолетный и парашютный спорт в России. Алексей Храменков продемонстрировал комнату отдыха летного состава и рассказал об армейских вертолетчиках, которые многие годы являются мировыми лидерами на российских и международных чемпионатах, пополняя копилку армейского Клуба медалями, ставя новые рекорды.

Затем ребята переместились на открытую площадку аэродрома, где познакомились с учебным вертолетом Ми-2, который летчики любовно называют «рабочей лошадкой». Именно на этих машинах спортсмены армейского клуба побеждают на всех соревнованиях мирового и континентального уровня, оставаясь абсолютными лидерами вертолетного спорта.

Начальник поисково-спасательной и парашютно-десантной службы Аэроклуба Олег Перепелкин предложил гостям на себе опробовать подвесную систему парашютистов, показал обучающие приемы по наземной отработке элементов прыжка. Самые смелые совершили свой собственный прыжок, правда, с метровой высоты, но зато в открытый проем двери вертолета… И такие тренажеры есть на площадке Аэроклуба. Покидая аэродром, ребята поблагодарили экскурсовода за интереснейшую встречу.

Подобные экскурсии для детей, школьников и студентов проводятся регулярно. Учащиеся авиационного техникума – люди морально подготовленные, но приходят и самые маленькие, для которых мир летного спорта мы открываем впервые. После этих встреч ребята начинают мечтать о небе и определяются с будущими профессиями, а армейцев, это самая большая награда.

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