15.04.2021 (10:00)

В Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День специалиста войск радиоэлектронной борьбы

История становления войск РЭБ в российской армии неразрывно связана с постоянным совершенствованием форм и методов вооруженного противостояния и берет свое начало 15 апреля 1904 года. Тогда впервые в ходе русско-японской войны с помощью имеющихся радиосредств была нарушена система связи между японскими кораблями — корректировщиками огня, что позволило в конечном итоге сорвать планы врага.

В дальнейшем, как в мирное время, так и в годы войн и локальных вооруженных конфликтов военнослужащие частей и подразделений РЭБ эффективно, мужественно и самоотверженно выполняли свой воинский долг. Развитие самих средств радиоэлектронной борьбы шло в ногу с научно-техническим прогрессом.

На сегодняшний день войска РЭБ могут выполнять задачи радиоэлектронного поражения объектов противника, комплексного технического контроля мероприятий противодействия техническим средствам разведки иностранных государств и радиоэлектронной защиты своих войск.

Войска РЭБ предназначены действовать в интересах всех видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации, а совершенствование системы радиоэлектронной борьбы отнесено к приоритетным направлениям политики государства в области национальной безопасности и военного строительства

Нынешнее поколение воинов-рэбовцев достойно продолжает и приумножает славные традиции своих предшественников. Осваивая новые образцы вооружения и техники, совершенствуя ратное мастерство и профессиональную выучку, они вносят весомый вклад в повышение боеготовности армии и флота, укрепление оборонного потенциала государства.

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