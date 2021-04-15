15.04.2021 (10:00)
В Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День специалиста войск радиоэлектронной борьбы
История становления войск РЭБ в российской армии неразрывно связана с постоянным совершенствованием форм и методов вооруженного противостояния и берет свое начало 15 апреля 1904 года. Тогда впервые в ходе русско-японской войны с помощью имеющихся радиосредств была нарушена система связи между японскими кораблями — корректировщиками огня, что позволило в конечном итоге сорвать планы врага.
В дальнейшем, как в мирное время, так и в годы войн и локальных вооруженных конфликтов военнослужащие частей и подразделений РЭБ эффективно, мужественно и самоотверженно выполняли свой воинский долг. Развитие самих средств радиоэлектронной борьбы шло в ногу с научно-техническим прогрессом.
На сегодняшний день войска РЭБ могут выполнять задачи радиоэлектронного поражения объектов противника, комплексного технического контроля мероприятий противодействия техническим средствам разведки иностранных государств и радиоэлектронной защиты своих войск.
Войска РЭБ предназначены действовать в интересах всех видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации, а совершенствование системы радиоэлектронной борьбы отнесено к приоритетным направлениям политики государства в области национальной безопасности и военного строительства
Нынешнее поколение воинов-рэбовцев достойно продолжает и приумножает славные традиции своих предшественников. Осваивая новые образцы вооружения и техники, совершенствуя ратное мастерство и профессиональную выучку, они вносят весомый вклад в повышение боеготовности армии и флота, укрепление оборонного потенциала государства.