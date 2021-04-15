15.04.2021 (17:40)

В отдельном инженерном полку ЦВО в Удмуртии прошло рабочее совещание с казаками по вопросам взаимодействия

В Удмуртской Республике командир отдельного инженерно-саперного полка полковник Евгений Латышев и атаман Верхнекамского отдельного окружного казачьего общества войсковой старшина Григорий Гусаров, а также их заместители в ходе рабочего совещания обсудили вопросы выполнения плана взаимодействия на 2021 год и проведение военно-шефских мероприятий в рамках действующего соглашения о шефском сотрудничестве.

С учетом опыта плана взаимодействия, реализованного в истекшем 2020 году, и принимая во внимание прогноз эпидемической обстановки, стоящие задачи учебно-боевой и служебно–боевой деятельности, несения государственной службы российского казачества, командование полка и руководство казачьего общества выработали первоочередные направления практического сотрудничества на 2021 год.

Отдельной темой совещания стало выполнение в текущем году военно-шефских мероприятий, в том числе работы с казачьими кадетами, которые в полном составе входят во Всероссийское военно-патриотическое общественное движение Юнармия.

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