15.04.2021 (16:31)

Барабанщики Кронштадтского морского кадетского военного корпуса откроет военный парад на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в День Победы

Воспитанники 6 класса Нахимовского военно-морского училища (ВМУ) посетили филиал Центрального военно-морского музея в Санкт-Петербурге «Подводная лодка Д-2 «Народоволец».

В ходе экскурсии воспитанники узнали об истории создания первых подводных кораблей советской постройки, об историческом пути подводной лодки Д-2 «Народоволец», о ее боевых походах в годы Великой Отечественной войны и самоотверженном героизме советских моряков-подводников, защищавших подступы к Ленинграду от фашистских захватчиков.

На подводной лодке-музее «Подводная лодка Д-2 «Народоволец» работают две уникальные выставки — «Верят в вас и ждут!» и «Команде обедать!»

Выставка «Верят в вас и ждут!» посвящена истории создания и становления отечественного подводного флота. С момента своего создания в качестве печатного органа Военно-морского флота журнал «Морской сборник» стал публичной ареной обсуждения насущных проблем военно-морской деятельности. Задолго до официального появления подводных сил в составе флота на страницах журналов, выходивших в свет под наблюдением Главного морского штаба, публиковались мнения флотской общественности по вопросам подводного плавания и водолазного дела, причем, как теоретические размышления, так и практический опыт плавания. Подбор журналов, представленных на временной выставке в честь 115 годовщины создания подводных сил, наглядно демонстрирует, что во все времена материалы по истории, вопросам боевого применения и многим другим, относящимся к подводному плаванию, всегда находили свое отражение на страницах основного печатного органа и являлись несомненным подспорьем для действующих подводников в освещении их нелегкой службы. На выставке представлены экземпляры журнала «Морской сборник» от 1848 года до настоящего времени, фотографии, предметы морской практики, модели подводных лодок, флаги. Также можно увидеть интересную репродукцию «Водолазные аппараты и водолазные работы в гигиеническом отношении».

Выставка «Команде обедать!» разместилась в торпедном отсеке легендарной подводной лодки-музея. Она наглядно демонстрирует, что с момента постройки первых боевых подводных лодок и по сей день одним из важных факторов успешного решения боевых задач являлся вопрос обитаемости подводных кораблей и качество питания подводников. Конечно, ассортимент продуктов в настоящее время более разнообразен, тем не менее, и в суровые годы войны, и в мирное советское время качество приготовления пищи, что называется «по-домашнему», всегда был личной заботой командира лодки.

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